Расписание поездов на МЦД-1 изменится в ночь на 1 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

График движения поездов на центральном участке МЦД-1, а также Белорусском и Савеловском направлениях Московской железной дороги изменится в ночь на 1 апреля, сообщает пресс-служба Дептранса.

Изменения связаны с реконструкцией участка, необходимого для запуска МЦД-4, и будут действовать с 22:00 31 марта до 05:40 1 апреля.

В этот период не будет движения поездов на центральном участке МЦД-1 – от Савеловского до Белорусского вокзала, электрички Савеловского направления будут высаживать пассажиров на Савеловском вокзале, Белорусского направления – на Белорусском.

Кроме того, интервалы движения будут увеличены на обоих направлениях до 20–30 минут, а часть поездов будет отменена. Также будет скорректировано расписание аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево: поезда будут следовать только до Савеловского вокзала с увеличенными интервалами.

Ранее сообщалось, что будущий МЦД-4 получит название "Калужско-Нижегородский" – по наименованию крупных городов, куда ведут Киевское и Горьковское железнодорожные направления. Таким образом, нынешнее Киевское направление Московской железной дороги переименуют в Калужское направление.



В Москве начинают курсировать "дачные" электрички по выходным дням

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!