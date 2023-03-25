Вокзал Тимирязевская МЦД-1 и одноименную станцию метро свяжет подземный переход

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городской железнодорожный вокзал Тимирязевская первого Московского центрального диаметра и одноименную станцию Серпуховско-Тимирязевской линии метро свяжет подземный переход, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, станция Тимирязевская МЦД-1 станет одним из 14 городских вокзалов, которые откроются в этом году на действующих и будущих Московских центральных диаметрах.

По его словам, в результате для более 150 тысяч жителей Бутырского и Тимирязевского районов столицы заработает новый современный транспортный хаб, удобные маршруты и очень пересадка на метро без выхода на улицу.

Переход реконструируют и построят новый вестибюль для городского вокзала МЦД-1: специалисты укладывают плитку на стенах, монтируют лифты и эскалаторы, которые помогут создать безбарьерную среду, удобную для всех пассажиров.

Работы идут в рамках реконструкции транспортно-пересадочного узла "Тимирязевская", который объединит не только станции метро и МЦД-1, но и остановки наземного транспорта.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что 6 марта совместно с главой РЖД Олегом Белозеровым был открыт пригородный вокзал Очаково МЦД-4 Калужского направления Московской железной дороги (МЖД). Этот вокзал является одним из 14, строительство и реконструкцию которых планируется завершить в 2023 году.

По его словам, необходимо обновить несколько станций на МЦД-1 и МЦД-2. С начала 2023 года кроме Очакова были еще открыты две станции. Станция Лесной Городок располагается в Московской области на будущем МЦД-4. Остановочный пункт был реконструирован и получил две новые платформы, подземный вестибюль, который необходим для прохода к поездам и безопасного перехода через железную дорогу.

Кроме того, открылась станция Марьина Роща. Она была возведена с нуля на Алексеевской соединительной линии. Марьина Роща является не просто станцией, а полноценным ТПУ, который объединяет МЦД-2, Люблинско-Дмитровскую линию метрополитена, БКЛ и наземный транспорт. Осенью откроется вторая островная платформа для поездов МЦД-4.

Собянин открыл 15-й современный пригородный вокзал будущего МЦД-4

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