09:05Транспорт
Пригородное Киевское направление МЖД назовут Калужским
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пригородное Киевское направление Московской железной дороги назовут Калужским, рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.
"В 2023 году будет запущен новый, четвертый диаметр "Калужско-Нижегородский", названный по названиям крупных городов, куда ведут Киевское и Горьковское железнодорожные направления", – передает ТАСС сообщение ведомства.
Такое решение было принято, поскольку речь идет о пригородных перевозках. Название МЦД-4 и железнодорожного направления решили унифицировать для удобства пассажиров. Наименование выбрали, исходя из того, что поезда следуют по Калужскому направлению, главным городом которого является Калуга, объяснили в департаменте.
Однако предложений по переименованию соответствующих станции метро, улицы и площади Киевского вокзала пока не было. В Дептрансе не стали уточнять, будут ли называть Горьковское направление МЖД Нижегородским.
Что касается остальных диаметров, их названия не меняются:
- Белорусско-Савеловский МЦД-1;
- Курско-Рижский МЦД-2;
- Ленинградско-Казанский МЦД-3;
- Ярославско-Павелецкий МЦД-5.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что 6 марта совместно с главой РЖД Олегом Белозеровым был открыт пригородный вокзал Очаково МЦД-4 Калужского направления Московской железной дороги. Этот вокзал является одним из 14, строительство и реконструкцию которых планируется завершить в 2023 году.
По его словам, необходимо обновить несколько станций на МЦД-1 и МЦД-2. С начала 2023 года, кроме Очакова, были еще открыты две станции.
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