Строительство Русаковского путепровода в составе МЦД-3 началось в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве началось строительство Русаковского путепровода, который свяжет два направления МЖД для запуска будущего третьего Московского центрального диаметра. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

"Установим его (мост. – Прим. ред.) на Митьковской соединительной ветви – ключевом звене будущего третьего диаметра, он расположится рядом с действующим сооружением, построенным в конце XIX века", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мост будет состоять из двух пролетов. Их общая протяженность составит чуть больше 57 метров, а вес конструкций будет доходить до 225 тонн.

Уже завершены подготовительные работы, в частности вынесены коммуникации, собрана подпорная стена. Сейчас специалисты собирают конструкции, занимаются бурением перед строительством фундамента опор моста.

Ранее сообщалось, что реверсивное движение поездов на участке Ермакова Роща – Савеловская завершится в апреле – июне этого года. Сейчас там идет реконструкция в рамках проекта МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", а также строятся дополнительные главные пути для МЦД-4 "Киевско-Горьковский".



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