Реверсивное движение на участке Ермакова Роща – Савеловская завершится в апреле – июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Департамент строительства Москвы объявил, что в апреле – июне 2023 года завершится реверсивное движение поездов на участке Ермакова Роща – Савеловская.

В ведомстве уточнили, что реконструкция отрезка ведется в рамках проекта МЦД-1 "Белорусско-Савеловский". Строятся дополнительные главные пути для дальнейшего запуска маршрута МЦД-4 "Киевско-Горьковский".

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что на улице Бутырский Вал завершают устройство подпорных стен, обновляется железнодорожная инфраструктура. Также глава ведомства упомянул работы на станциях Белорусская и Беговая, где обновляют платформы, павильоны и навесы.

Реконструкция участка Ермакова Роща – Савеловская также включает в себя укладку 5 километров новых железнодорожных путей и реконструкцию 5,4 километра уже существующих главных путей. Кроме того, здесь построят новые подпорные стены и 3,75 километра шумозащитных экранов.

В пресс-службе Депстроя объяснили, что реконструкция направлена на увеличение пропускной способности путей между Белорусским и Савеловским вокзалами с целью запуска МЦД-4. Кроме того, на станциях Беговая и Белорусская можно будет сделать пересадку на одноименные станции метро.

Ранее в марте о ходе реконструкции участка железной дороги между Савеловским и Белорусским вокзалами рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он напомнил, что после запуска новых путей поезда в час пик смогут ходить с интервалами в 5–7 минут.

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