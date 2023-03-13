Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пешеходный переход под Дмитровским шоссе и МЦД-1 откроют в 2023 году. Он пройдет под трассой в районе дома 29 и железнодорожными путями Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД), рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время ведутся работы по устройству лестничного схода № 1, идет разработка котлована лестничного схода № 2 и монтаж дождевой канализации. Полностью завершить работы планируется в октябре 2023 года", – подчеркнул он.

Протяженность перехода составит 84 метра. В нем установят три лифта. Также планируется высадить 50 лип и кленов и 1,2 тысячи кустарников. Сход № 1 соорудят на нечетной стороне Дмитровского шоссе, сход № 2 будет находиться на четной стороне, а сход № 3 – на улице Яблочкова.

Открытие сооружения поможет сформировать безопасное движение для пешеходов через Дмитровское шоссе и железнодорожные пути Савеловского направления МЖД.

"Строительство пешеходного перехода продиктовано интенсивностью движения на Савеловском направлении Московской железной дороги из-за запуска МЦД-1. В работе используется закрытый способ сооружения, что никак не отражается на графике движения поездов", – заключил глава Депстроя столицы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что реконструкция Дмитровского путепровода проводится без перекрытия движения по основному ходу шоссе. По его словам, все основные работы планируется завершить до конца 2023 года. Данный объект призван улучшить движение автомобилей и запустить МЦД-3.

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