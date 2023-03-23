РЖД назначат более 800 дополнительных поездов на майские праздники

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Российские железные дороги назначат свыше 800 дополнительных поездов на майские праздники. Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале компании.

"С 28 апреля по 9 мая назначим более 800 дополнительных поездов. С их учетом количество мест, которые мы предоставим пассажирам в праздничные дни, превысит три миллиона", – говорится в публикации.

Именно в указанный период должна быть максимальная загруженность. Ожидается, что больше всего граждан будут отправляться из Москвы в другие регионы 28 апреля и 5 мая, а 1 и 9 мая станут датами возвращения.

Дополнительные поезда будут запущены по направлениям, которые являются наиболее популярными: между Москвой и Санкт-Петербургом, Казанью, Нижним Новгородом, курортами Краснодарского края и Северного Кавказа. Также предусмотрены составы, которые будут выезжать из ЦФО в Поволжье, Черноземье, Урал и Карелию.

В РЖД пообещали, что будут наблюдать за тем, как меняется спрос в праздничные дни, чтобы в случае необходимости увеличить количество вагонов или запустить еще больше дополнительных поездов.

Кроме того, также будут назначены туристические поезда:

"Жемчужина Кавказа";

"Ко Дню Победы";

"Белорусский вояж";

"В Сибирь";

"Серебряный маршрут";

"В Карелию" и другие.

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Ранее стало известно, что расписание поездов "Сапсан" и "Невский экспресс" между Москвой и Санкт-Петербургом изменится с 3 по 27 апреля в связи с проведением работ по капитальному ремонту первого главного пути на перегоне Бушевец – Академическая, с производством работ по смене стрелочных переводов на станции Подсолнечная, а также с реконструкцией участка Крюково – Москва ОЖД.

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