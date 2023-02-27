Расписание поездов "Сапсан" и "Невский экспресс" изменится в апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Расписание поездов "Сапсан" и "Невский экспресс" между Москвой и Санкт-Петербургом изменится с 3 по 27 апреля, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Изменения связаны с проведением работ по капитальному ремонту первого главного пути на перегоне Бушевец – Академическая, с производством работ по смене стрелочных переводов на станции Подсолнечная, а также с реконструкцией участка Крюково – Москва ОЖД.

В частности, у некоторых поездов изменится расписание, а некоторые рейсы будут отменены. Пассажиров попросили внимательно планировать поездки в указанные даты.

Ранее стало известно, что расписание пригородных поездов на Московской железной дороге (МЖД) будет изменено в праздничные дни февраля и марта этого года. Перевозчик рекомендовал пассажирам ознакомиться с изменениями и заранее спланировать свое движение.



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