Расписание электричек на МЖД изменится в праздничные дни февраля и марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание пригородных поездов на Московской железной дороге (МЖД) будет изменено в праздничные дни февраля и марта этого года, рассказали в пресс-службе магистрали.

"В предпраздничные и праздничные дни, с 22 по 26 февраля и 8 марта, изменится расписание пригородных поездов и экспрессов МЖД", – отмечается в заявлении.

В среду, 22 февраля, поезда будут ходить по расписанию пятницы. 23, 24, 25 февраля и 8 марта будет действовать расписание субботы. Также изменятся дни курсирования экспрессов в Александров, Железнодорожный, Петушки, Крутое, Владимир, Большую Волгу, Раменское, Рязань, Калугу и Тулу.

По информации пресс-службы МЖД, будут назначены дополнительные экспрессы, которые свяжут Москву с Тулой, Рязанью и Владимиром. Перевозчик рекомендовал пассажирам ознакомиться с изменениями и заранее спланировать свое движение.

Ранее Московская железная дорога сообщила об ограничении движения автомобилей на трех железнодорожных переездах городского округа Шатура. 20 февраля движение ограничат на 125-м километре станции Шатура, 21 февраля – на 133-м километре около остановочного пункта Ботино. Также переезд на 138-м километре станции Кривандино закроют 22 февраля.



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