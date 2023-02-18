Движение машин ограничат на трех ж/д-переездах городского округа Шатура 20–24 февраля

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Московская железная дорога (МЖД) сообщила об ограничении движения автомобилей на трех железнодорожных переездах городского округа Шатура, передает Агентство "Москва".

"На трех железнодорожных переездах в городском округе Шатура Московской области будет ограничено движение автомобилей в феврале в связи с ремонтно-путевыми работами на втором главном пути перегона Авсюнино – Шатура, которые ведутся с 20 января", – заявили в пресс-службе МЖД.

Ограничения необходимы для замены более 40 километров рельсовых плетей.

По информации МЖД, 20 февраля движение ограничат на 125 километре станции Шатура, 21 февраля – на 133 километре около остановочного пункта Ботино. Также переезд на 138 километре станции Кривандино закроют 22 февраля. Ремонтные работы запланированы на период с 9:00 до 18:00.

Кроме того, 24 февраля закроют переезд на 125 километре станции Шатура. Он будет недоступен с 7:00 до 17:00.

В МЖД попросили водителей заранее планировать поездки. Для объезда ограничений можно воспользоваться объездом через путепровод на Интернациональной улице.

Ранее в феврале автомобилистов предупредили об изменениях в схеме движения в Северном и Новомосковском административных округах. Ограничения затронут Головинский район, а также поселения Московский и Сосенское.

Е

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