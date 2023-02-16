Столичный Дептранс напомнил о закрытии участка Некрасовской линии с 17 по 19 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Движения поездов между станциями "Электрозаводская" и "Нижегородская" на Некрасовской линии столичного метрополитена не будет в период с 17 по 19 февраля. Об этом напомнил пассажирам московский Дептранс.

"Станция "Нижегородская" продолжит работать", – отмечается в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что в скором времени ожидается открытие девяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ), в которую войдет участок от "Нижегородской" до "Электрозаводской". Чтобы объединить существующие станции с новыми, необходимо переключить инженерные системы. Для этого специалисты остановят на небольшой срок движение электропоездов.

Отмечается, что станции "Электрозаводская", "Лефортово" и "Авиамоторная" временного работали в составе Некрасовской линии, хотя были возведены как часть Большой кольцевой линии.

Когда специалисты запустят БКЛ в полном объеме, все остальные линии метрополитена разгрузятся на 25%. Кроме того, дороги освободятся на 5–15%. Пассажиры смогут каждый день экономить время в пути до 45 минут.

Станция "Нижегородская" станет конечной на розовой ветке, а кросс-платформенная пересадка позволит быстрее и удобнее переходить на БКЛ. Также у жителей юго-восточной части столицы появятся новые маршруты, благодаря которым они смогут быстрее и проще пересаживаться на другие линии метрополитена.

После запуска БКЛ время в пути от "Некрасовки" до "Сокольников" замет порядка 30 минут.

Ограничения будут введены по большей части в выходные дни, в период меньшего пассажиропотока. На время ограничений пассажиры могут пользоваться Нижегородской станцией Московского центрального кольца (МЦК), станицей "Авиамоторная" Калининской линии, "Электрозаводской" Арбатско-Покровской линии и бесплатным автобусом № 032.

Ранее пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) сообщила, что расписание некоторых электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится с 17 по 19 и с 23 по 25 февраля в связи с реконструкцией станции МЦД-1 Лианозово, где уже началось строительство новой платформы.



Участок Некрасовской линии столичного метро закроют с 17 по 19 февраля

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