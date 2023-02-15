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09:55

Транспорт

ЦППК назначит дополнительные экспрессы в праздничные дни февраля

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Дополнительные экспрессы запустят в праздничные выходные февраля, сообщила пресс-служба ЦППК.

В компании отметили, что большое количество граждан, как правило, уезжает из столицы на длительные выходные, которые посвящены празднованию Дня защитника Отечества. Поэтому совместно с Московской железной дорогой было принято решение о внесении изменений в расписание электропоездов.

Отмечается, что 22 февраля поезда будут ходить по графику пятницы, а 23 и 24 февраля – по расписанию субботы.

Дополнительные рейсы предусмотрены с 23 по 26 февраля:

  • № 7031 Москва (Курский вокзал) – Тула-1 с отправлением в 10:21;
  • № 7030 Тула-1 – Москва (Курский вокзал) с отправлением в 13:47.

Также дополнительные экспрессы введут на следующих маршрутах:

  • 26 февраля – № 7051 Рязань-2 – Москва (Казанский вокзал) с отправлением в 15:45;
  • 23 и 26 февраля – № 7084 Москва (Курский вокзал) – Владимир с отправлением в 09:35.

Пассажиров предупредили, что ориентироваться нужно на расписание, которое размещено:

  • на официальном сайте ЦППК;
  • на железнодорожных станциях;
  • на остановочных пунктах;
  • в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

Ранее стало известно, что ЦППК продлила акцию по бесплатному провозу спортивного инвентаря до 10 апреля. Пассажиры могут бесплатно провозить беговые и горные лыжи, сноуборды, детские санки, размеры которых не превышают 180 сантиметров (длина+ширина+высота) и вес которых не более 36 килограммов.

Также отмечалось, что поездами ЦППК можно быстро добраться до крупнейших горнолыжных склонов Московской области. От остановок и станций до места катания ходит наземный транспорт.

ЦППК провела акцию с бесплатными горячими напитками для пассажиров электропоездов

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