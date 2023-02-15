ЦППК назначит дополнительные экспрессы в праздничные дни февраля

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Дополнительные экспрессы запустят в праздничные выходные февраля, сообщила пресс-служба ЦППК.

В компании отметили, что большое количество граждан, как правило, уезжает из столицы на длительные выходные, которые посвящены празднованию Дня защитника Отечества. Поэтому совместно с Московской железной дорогой было принято решение о внесении изменений в расписание электропоездов.

Отмечается, что 22 февраля поезда будут ходить по графику пятницы, а 23 и 24 февраля – по расписанию субботы.

Дополнительные рейсы предусмотрены с 23 по 26 февраля:

№ 7031 Москва (Курский вокзал) – Тула-1 с отправлением в 10:21;

№ 7030 Тула-1 – Москва (Курский вокзал) с отправлением в 13:47.

26 февраля – № 7051 Рязань-2 – Москва (Казанский вокзал) с отправлением в 15:45;

23 и 26 февраля – № 7084 Москва (Курский вокзал) – Владимир с отправлением в 09:35.

на официальном сайте ЦППК;

на железнодорожных станциях;

на остановочных пунктах;

в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

Также дополнительные экспрессы введут на следующих маршрутах:Пассажиров предупредили, что ориентироваться нужно на расписание, которое размещено:Ранее стало известно, что ЦППК продлила акцию по бесплатному провозу спортивного инвентаря до 10 апреля. Пассажиры могут бесплатно провозить беговые и горные лыжи, сноуборды, детские санки, размеры которых не превышают 180 сантиметров (длина+ширина+высота) и вес которых не более 36 килограммов.

Также отмечалось, что поездами ЦППК можно быстро добраться до крупнейших горнолыжных склонов Московской области. От остановок и станций до места катания ходит наземный транспорт.



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