09:55Транспорт
ЦППК назначит дополнительные экспрессы в праздничные дни февраля
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Дополнительные экспрессы запустят в праздничные выходные февраля, сообщила пресс-служба ЦППК.
В компании отметили, что большое количество граждан, как правило, уезжает из столицы на длительные выходные, которые посвящены празднованию Дня защитника Отечества. Поэтому совместно с Московской железной дорогой было принято решение о внесении изменений в расписание электропоездов.
Отмечается, что 22 февраля поезда будут ходить по графику пятницы, а 23 и 24 февраля – по расписанию субботы.
Дополнительные рейсы предусмотрены с 23 по 26 февраля:
- № 7031 Москва (Курский вокзал) – Тула-1 с отправлением в 10:21;
- № 7030 Тула-1 – Москва (Курский вокзал) с отправлением в 13:47.
Также дополнительные экспрессы введут на следующих маршрутах:
- 26 февраля – № 7051 Рязань-2 – Москва (Казанский вокзал) с отправлением в 15:45;
- 23 и 26 февраля – № 7084 Москва (Курский вокзал) – Владимир с отправлением в 09:35.
Пассажиров предупредили, что ориентироваться нужно на расписание, которое размещено:
- на официальном сайте ЦППК;
- на железнодорожных станциях;
- на остановочных пунктах;
- в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".
Ранее стало известно, что ЦППК продлила акцию по бесплатному провозу спортивного инвентаря до 10 апреля. Пассажиры могут бесплатно провозить беговые и горные лыжи, сноуборды, детские санки, размеры которых не превышают 180 сантиметров (длина+ширина+высота) и вес которых не более 36 килограммов.
Также отмечалось, что поездами ЦППК можно быстро добраться до крупнейших горнолыжных склонов Московской области. От остановок и станций до места катания ходит наземный транспорт.
ЦППК провела акцию с бесплатными горячими напитками для пассажиров электропоездов
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