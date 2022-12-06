ЦППК продлила акцию по бесплатному провозу спортивного инвентаря

Фото: Москва 24/Никита Симонов

ЦППК поддерживает пассажиров, которые увлекаются зимними видами спорта, и продлевает акцию по бесплатному провозу спортивного инвентаря. Она будет действовать до 10 апреля следующего года.

С 7 декабря пассажиры могут бесплатно провозить:

беговые и горные лыжи;

сноуборды;

детские санки, размеры которых не превышают 180 сантиметров (длина+ширина+высота) и вес которых не более 36 килограммов.

Однако граждан предупреждают, что для обеспечения безопасных поездок инвентарь должен находиться в чехле.

Также отмечается, что поездами ЦППК можно быстро добраться до крупнейших горнолыжных склонов Московской области. От остановок и станций до места катания ходит наземный транспорт.

Ранее сообщалось, что график движения пригородных поездов ЦППК изменится с 11 декабря. Процедура осуществляется ежегодно с каждого второго воскресенья декабря.

Поезда ЦППК (за исключением экспресса № 7219 Москва – Ожерелье) будут останавливаться на станции Варшавская. Все экспресс-маршруты Киевского направления МЖД будут останавливаться на станции Аминьевская.

А с 9 января на Горьковском направлении МЖД поезда № 7071 и 7078, следующие по маршруту Москва – Крутое и в обратном направлении, будут доезжать до станции Петушки.

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