16:55Транспорт
ЦППК продлила акцию по бесплатному провозу спортивного инвентаря
Фото: Москва 24/Никита Симонов
ЦППК поддерживает пассажиров, которые увлекаются зимними видами спорта, и продлевает акцию по бесплатному провозу спортивного инвентаря. Она будет действовать до 10 апреля следующего года.
С 7 декабря пассажиры могут бесплатно провозить:
- беговые и горные лыжи;
- сноуборды;
- детские санки, размеры которых не превышают 180 сантиметров (длина+ширина+высота) и вес которых не более 36 килограммов.
Однако граждан предупреждают, что для обеспечения безопасных поездок инвентарь должен находиться в чехле.
Также отмечается, что поездами ЦППК можно быстро добраться до крупнейших горнолыжных склонов Московской области. От остановок и станций до места катания ходит наземный транспорт.
Ранее сообщалось, что график движения пригородных поездов ЦППК изменится с 11 декабря. Процедура осуществляется ежегодно с каждого второго воскресенья декабря.
Поезда ЦППК (за исключением экспресса № 7219 Москва – Ожерелье) будут останавливаться на станции Варшавская. Все экспресс-маршруты Киевского направления МЖД будут останавливаться на станции Аминьевская.
А с 9 января на Горьковском направлении МЖД поезда № 7071 и 7078, следующие по маршруту Москва – Крутое и в обратном направлении, будут доезжать до станции Петушки.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!