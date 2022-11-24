Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

График движения пригородных поездов ЦППК изменится с 11 декабря. Процедура осуществляется ежегодно с каждого второго воскресенья декабря. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Поезд № 6116, следующий по направлению МЦД-2 Чехов – Царицыно продлен до станции Дедовск. До указанной станции также будет продлено движение поезда № 6227. Поезд № 6166/6165 Серпухов – Нахабино продлен до станции Новоиерусалимская.

На павелецком направлении МЖД будет назначена пара поездов № 6753 (отправление в 08:10), № 6756 (отправление в 08:46), следующих по маршруту Москва – Бирюлево. По маршруту Москва – Домодедово будет запущена пара поездов № 6623 и 6684 с отправлением в 16:50 и 15:17 соответственно.

Поезда ЦППК (за исключением экспресса № 7219 Москва – Ожерелье) будут останавливаться на станции Варшавская. Все экспресс-маршруты Киевского направления МЖД будут останавливаться на станции Аминьевская.

На Горьковском направлении МЖД поезда № 7071 и 7078, следующие по маршруту Москва – Крутое и в обратном направлении, будут доезжать до станции Петушки.

Ознакомиться с дополнительной информацией об изменениях в железнодорожных маршрутах можно на официальном сайте ЦППК. Также актуальная информация доступна в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

С 26 по 27 ноября будет изменено движение поездов на центральном участке МЦД-1 и расписание электричек Киевского направления МЖД. В период ограничений специалисты проведут работы, направленные на улучшение качества транспортной доступности для пассажиров.

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