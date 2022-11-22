Электричка остановилась на станции Люблино МЦД-2 из-за непогоды

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Несколько поездов в сторону области задерживаются на втором Московском центральном диаметре и Курском направлении. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Причиной нарушения графика работы поездов стала остановка состава из-за погодных условий у станции Люблино.

"Вместе с МЖД принимаем меры для восстановления графика", – говорится в сообщении ведомства.

Во вторник утром, 22 ноября, в Москве начался ледяной дождь при температуре -2...-7 градусов. По информации столичного департамента ГОЧСиПБ, непогода сохранится в столичном регионе до конца дня. В связи с этим Росгидромет объявил штормовое предупреждение.

Из-за ухудшения погодных условий городские службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности. На устранение последствий непогоды готовы оперативно выехать аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, которые находятся на круглосуточном дежурстве.

Также на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.

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