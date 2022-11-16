Реконструкция станции МЖД Переделкино завершится до конца года

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Работы по реконструкции станции Московской железной дороги Переделкино завершатся до конца года, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По его словам, в настоящее время строительство завершено на 75%. В результате реконструкции платформа превратится в пригородный вокзал, который в конце 2023 – начале 2024 года войдет в состав четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4).

"Улучшится не только транспортная доступность, но и безопасность: здесь появится новый подземный пассажирский вестибюль, который обеспечит круглосуточный транзитный переход жителей через железнодорожные пути. В нем будут работать лифты и эскалаторы, вестибюлем смогут пользоваться в том числе и маломобильные пассажиры", – заявил Ликсутов.

Он отметил, что территория вокруг станции будет благоустроена. Кроме того, рядом с ней появятся новые автобусные остановки, а также автомобильная и велосипедная парковки. Ликсутов пояснил, что запуск МЦД-3 и МЦД-4, запланированный на конец 2023 – начало 2024 года, создаст комфортные условия и позволит миллионам жителей Москвы, ТиНАО и Московской области выбирать транспорт для ежедневных поездок. Кроме того, развитие рельсового каркаса города улучшит экологическую ситуацию.

"У жителей появится наземное метро. Комфортные современные поезда будут ходить с короткими интервалами, не нужно будет запоминать расписание. За счет единой билетной системы и бесплатных пересадок на метрополитен и Московского центрального кольца пассажиры также смогут экономить на проезде в городском транспорте", – добавил вице-мэр.

Ранее заммэра Андрей Бочкарев рассказал, что Московские центральные диаметры станут мощным драйвером развития прилегающих территорий. По его словам, потенциал МЦД-1 – МЦД-4 составляет более 23 миллионов "квадратов" различной недвижимости.

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