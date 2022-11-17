Расписание поездов на Рижском направлении временно изменится 22 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Расписание поездов на Рижском направлении МЖД временно изменится 22 и 23 ноября. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"С 1 часа ночи 22 ноября по 4 утра 23 ноября на Рижском направлении изменится расписание поездов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в это время составы не будут следовать от и до Рижского вокзала. При этом Курский вокзал, площадь трех вокзалов, а также станцию Рижская МЦД-2 ограничение не затронет. Кроме того, будут увеличены интервалы между поездами. В отдельных случаях они будут достигать 18 минут.

Как пояснили в ведомстве, изменения связаны со строительством транспортно-пересадочного узла "Рижская". В период ограничений там будут перемещать пути на основную ось.

Ранее сообщалось, что в ночь с 19 на 20 ноября изменится расписание поездов на втором маршруте Московских центральных диаметров. Это связано с подготовкой к запуску МЦД-4.



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