Расписание электричек трех направлений МЖД и МЦД-2 изменится 19 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание электричек трех направлений Московской железной дороги (МЖД) и второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменится 19 ноября в связи с модернизацией инфраструктуры для будущего МЦД-4, сообщила пресс-служба магистрали.

"Технологические окна назначены в выходной день, когда пассажиропоток минимален", – отметили в сообщении.

На станции Москва-Пассажирская-Курская с 01:30 19 ноября до 04:30 20 ноября переключат второй главный путь на новую ось. В дальнейшем это поможет освободить территорию для строительства путей МЦД-4.

Несколько электричек Курского, Рижского направлений и МЦД-2 выведут из расписания, некоторые пригородные поезда проследуют по укороченному маршруту в связи с этим.

На Киевском направлении с 00:01 19 ноября до 04:00 20 ноября переключат 700 метров пути на перегоне Крекшино – Апрелевка. Это позволит продолжить работы по формированию земляного полотна для укладки дополнительных путей. На время работ движение будет организовано в реверсивном режиме, а из расписания выведут несколько электричек этого направления и "Аэроэкспрессы" во Внуково.

В МЖД также добавили, что на трех направлениях у некоторых электричек изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Пассажиров призвали внимательно ознакомиться с изменениями в расписании электричек. Это можно сделать на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее стало известно, что на МЦД-1 и Савеловском направлении Московской железной дороги было приостановлено движение поездов из-за остановки состава на станции Бескудниково по техническим причинам.

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