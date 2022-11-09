Бесплатные абонементы введут на электричках на время закрытия участка метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Жители районов Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное смогут записать на карту "Тройка" бесплатные абонементы на электрички. Это связано с закрытием участка Замоскворецкой линии метро, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании.

"Они (абонементы. – Прим. ред.) дают право на проезд на обычных электропоездах в любое время по будням от станций Бирюлево-Пассажирская и Бирюлево-Товарная до Павелецкого вокзала и обратно", – говорится в сообщении.

В ЦППК добавили, что записать абонементы можно в кассе на любой из вышеупомянутых станций. Воспользоваться ими будет возможно с 14 ноября. Срок действия абонементов – один месяц. В компании также напомнили, что карты "Тройка" с такими абонементами необходимо валидировать на вход на турникетах или валидаторах.

Ранее стало известно, что участок Замоскворецкой линии метро будет закрыт для пассажиров с 12 ноября примерно на полгода. Поезда не будут ходить между станциями "Автозаводская" и "Орехово". За это время планируется отремонтировать тоннель от метро "Царицыно" до "Кантемировской". Работы будут вестись в круглосуточном режиме открытым способом из-за небольшой глубины залегания участка.



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