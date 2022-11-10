Движение поездов было приостановлено на МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На МЦД-1 и Савеловском направлении Московской железной дороги было приостановлено движение поездов из-за остановки состава на станции "Бескудниково" по техническим причинам.

Как сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта, специалисты оперативно завершили работу. Задержанные поезда вводятся в график.

"Движение на D1 и Савеловском направлении возобновлено в обе стороны. <...> Возможны точечные сокращения маршрутов поездов для стабилизации расписания", – говорится в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Ранее сообщалось, что поезда на МЦД-2 и Курском направлении следовали от Царицына до Красного Строителя без остановки на станции Покровское из-за повреждения контактного провода.

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