06:43 (обновлено 10.11.2022 09:28)Транспорт
Движение поездов было приостановлено на МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На МЦД-1 и Савеловском направлении Московской железной дороги было приостановлено движение поездов из-за остановки состава на станции "Бескудниково" по техническим причинам.
Как сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта, специалисты оперативно завершили работу. Задержанные поезда вводятся в график.
"Движение на D1 и Савеловском направлении возобновлено в обе стороны. <...> Возможны точечные сокращения маршрутов поездов для стабилизации расписания", – говорится в телеграм-канале Дептранса Москвы.
Ранее сообщалось, что поезда на МЦД-2 и Курском направлении следовали от Царицына до Красного Строителя без остановки на станции Покровское из-за повреждения контактного провода.
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