Поезда МЦД-2 и Курского направления в сторону области снова следуют со всеми остановками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Режим движения поездов на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) и Курском направлении Московской железной дороги в сторону области восстановлен. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Поезда D2 и Курского направления в область снова следуют со всеми остановками", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, поезда на МЦД-2 и Курском направлении следовали от Царицына до Красного Строителя без остановки на станции Покровское из-за повреждения контактного провода.

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