Московский автобус н7 не будет работать в ночи на 13 и 14 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичей предупредили, что в ночи на 13 и 14 ноября не будет работать автобус н7. Информацией об этом поделились на сайте Мосгортранса.

"В ночи с 12 на 13 и с 13 на 14 ноября ночной маршрут н7 не будет работать", – рассказали там.

Закрытие связано с тем, что в ночное время суток специалисты перекроют Нижегородскую улицу в рамках строительных мероприятий. В Мосгортрансе порекомендовали заблаговременно планировать поездки.

Ранее сообщалось, что расписание электричек Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 12 и 13 ноября из-за переключения пути на станции Переделкино.

В пресс-службе МЖД рассказали, что рабочие проведут переключение пути на участке с 01:30 12 ноября до 04:00 13 ноября.

Кроме того, 27 автобусов изменят маршрут на время закрытия участка зеленой ветки метро. Изменения будут действовать с 12 ноября 2022 года до весны 2023 года.

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