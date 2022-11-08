Расписание аэроэкспрессов до Внуково и Шереметьево изменится 12–30 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Расписание поездов "Аэроэкспресс" до аэропортов Внуково и Шереметьево изменится с 12 по 30 ноября, сообщает пресс-служба перевозчика. Причиной станут плановые работы на железной дороге.

Так, 13 ноября во Внуково не будут ходить поезда отправлением в 06:00 и 08:00 с Киевского вокзала. Также отменят рейсы отправлением в 07:00 и 09:00 из аэропорта. В течение дня также скорректируют расписание других рейсов между аэропортом и Киевским вокзалом.

С 12 по 30 ноября отменят некоторые рейсы ранним утром и поздним вечером между Белорусским вокзалом и Шереметьево. Добраться в аэропорт можно на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино".

Автобусы ходят по платной трассе без дополнительных остановок в пути. Время поездки занимает 20 минут.

Ранее по Московскому скоростному диаметру в тестовом режиме запустили экспресс-автобус. Маршрут № 643 проходит от остановки "9-й микрорайон Кожухова" до Коровинского шоссе через станции метро и МЦК Ботанический сад. Это уже 19-й экспресс-маршрут в Москве.



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