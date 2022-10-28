Новый экспресс-автобус запустят по Московскому скоростному диаметру 29 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новый экспресс-автобус в тестовом режиме запустят по Московскому скоростному диаметру (МСД) в субботу, 29 октября, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Экспресс-маршрут № 643 пройдет от остановки "9-й микрорайон Кожухова" до Коровинского шоссе через станции метро и МЦК "Ботанический сад".

В ведомстве подчеркнули, что это уже 19-й экспресс-маршрут в Москве. Благодаря ему жители Северного и Восточного округов смогут удобно и быстро доезжать до МЦК "Ботанический сад". Кроме того, появится возможность без пересадок добраться из одного конца города в другой.

"В сентябре заработал основной участок Московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе. Завтра для жителей ВАО, СВАО и САО мы запустим по нему новый экспресс-автобус № 643. Проанализируем работу маршрута, его скорость, расписание и другие показатели", – заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он призвал пассажиров присылать свои отзывы о новом маршруте в чат-бот и пообещал учесть их пожелания. Если потребуется, маршрут скорректируют, отметил заммэра.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что строительство эстакад, путепроводов и тоннелей на участках Московского скоростного диаметра поможет распределить транспортные потоки.

По его словам, участок МСД от улицы Грайвороновской до улицы Шоссейной готов на треть. Его протяженность составит 10 километров. Строительство участка улучшит транспортную инфраструктуру юго-востока Москвы, указал он.



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