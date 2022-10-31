Расписание поездов ряда направлений МЖД и МЦД изменится в ноябре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Расписание поездов шести направлений МЖД, а также МЦД-1 и МЦД-2 изменится в ноябре из-за проведения строительных работ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу магистрали.

"На Курском направлении 1–3, 6–18 и 22–27 ноября в ночные часы железнодорожники проведут модернизацию объектов энергообеспечения на участке Красный Строитель – Подольск", – проинформировали в пресс-службе.

Так, с 01:30 4 ноября до 04:30 5 ноября на Рижском направлении переключат второй главный путь на новую ось на станции "Рижская". Из-за этого некоторые электрички Курского и Рижского направлений, а также МЦД-2 выведут из расписания, часть подвижных составов проследует по укороченному маршруту.

В период с 5 по 6 ноября, а также 12 и 19 ноября в ночные часы на остановочном пункте "Марк", 1–3 и 5–12 ноября на перегоне Лобня – Аэропорт Шереметьево, а в будние дни с 1 по 30 ноября в дневное время на участке Вербилки – Талдом Савеловского направления проведут работы по обновлению контактной сети.

Аналогичные работы будут проведены на участке Одинцово – Голицыно Белорусского направления МЖД с 1 по 30 ноября в ночные часы. 8 и 9 ноября на станции "Вербилки" заменят стрелочный перевод. Это отразится на расписании Савеловского направления МЖД, МЦД-1 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево.

В ночь на 7, 12, 15 и 23 ноября некоторые электрички до станции "Усово" выведут из расписания в связи со строительством эстакады Северного дублера Кутузовского проспекта.

На Горьковском направлении МЖД с 2 ноября не будут ходить несколько электропоездов на участке Железнодорожная – Карачарово.

На Казанском направлении 8–11 и 14–16 ноября специалисты проведут ремонтные работы на участке Авсюнино – Шатура. Это повлияет на график движения поездов Черустинской ветки.

В пресс-службе посоветовали заранее планировать маршрут. Ознакомиться с актуальным расписанием и ограничениями движения можно на вокзалах, остановках и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Кроме того, в период с 3 по 6 ноября изменится график движения электричек ЦППК из-за Дня народного единства. В праздничные дни компания запустит дополнительные поезда. Дополнительные вагоны получат поезда № 6382, 6384, 6383, 6385 сообщением Черусти – Вековка.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!