Тематический поезд "Вкусная Москва" запустили в метро

Фото: телеграм-канал “Дептранс Москвы’’

В субботу, 22 октября, на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена запустили тематический поезд "Вкусная Москва". Оформление состава посвящено городским предприятиям пищевой промышленности, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Сегодня запустили тематический поезд "Вкусная Москва" совместно с Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы", – говорится в сообщении.

Уточняется, что благодаря оформлению поезда пассажиры также могут ознакомиться с рецептами от шефа Ивлева. Отсканировав QR-код в вагоне, рецепты появятся на странице проекта Открой#Моспром.

"Сегодня запустили поезд "Вкусная Москва". Он посвящен предприятиям пищевой промышленности столицы. В вагонах пассажиры смогут узнать об их истории и работе. Это уже седьмой тематический поезд в этом году. Он будет курсировать по Арбатско-Покровской линии полгода", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Ранее сообщалось, что с 4 по 8 ноября будет ограничено движение от "Октябрьской" до "Новых Черемушек" Калужско-Рижской линии метро. Для пассажиров будут недоступны станции "Шаболовская", "Ленинский проспект", "Академическая", "Профсоюзная". Ограничения движения вызваны началом работ по строительству тоннеля будущей Троицкой линии метро.



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