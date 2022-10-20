Участок Калужско-Рижской линии метро закроют с 4 по 8 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение по участку оранжевой линии столичного метрополитена от "Октябрьской" до "Новых Черемушек" будет ограничено с 4 по 8 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Для пассажиров будут недоступны станции "Шаболовская", "Ленинский проспект", "Академическая", "Профсоюзная". Ограничения движения вызваны началом работ по строительству тоннеля будущей Троицкой линии метро. Как уточнили в ведомстве, подобные меры будут способствовать безопасности пассажиров.

"Ограничения пройдут преимущественно в выходные дни, когда людей в транспорте меньше", – говорится в сообщении Дептранса.

Вдоль закрытого участка метрополитена запустят бесплатные автобусы КМ. Осуществить повторный вход в метро после поездки на автобусе москвичи смогут бесплатно.

В Дептрансе подчеркнули, что в период действия ограничений москвичи и гости столицы смогут воспользоваться Большой кольцевой линией, Московским центральным кольцом и Серпуховско-Тимирязевской линией. С перечисленных линий можно совершить пересадки.

На время введения ограничительных мер представители ведомства посоветовали пассажирам заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути поездок.

В Дептрансе подчеркнули, что открытие Троицкой линии Московского метрополитена позволит десяткам тысяч москвичей добираться до станций за считаные минуты.

"А еще на ней будут пересадки на Сокольническую и Калужско-Рижскую линии, БКЛ и МЦК: удобных маршрутов станет еще больше", – добавили в ведомстве.

Ранее Сергей Собянин сообщил о завершении проходки тоннелей между станциями "Вавиловская" и "Новаторская" Троицкой линии метро. Мэр Москвы уточнил, что протяженность перегона составляет 1 407 метров. Тоннель расположился под проезжей частью Ленинградского проспекта.

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