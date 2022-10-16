Участок Суворовской улицы перекроют 21 октября из-за киносъемок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок Суворовской улицы перекроют 21 октября из-за проведения киносъемок. Об этом сообщает столичный Дептранс.

"Перекрытия будут краткосрочными (не более 5 минут). Это связано с проведением киносъемок", – говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения будут введены с 17:00 до 20:00 и затронут участок Суворовской улицы – от пересечения с 1-м Электрозаводским переулком до пересечения со 2-м Электрозаводским переулком.

Перекрытия также коснутся Фигурного переулка – от пересечения с 1-м Электрозаводским переулком до дома 2 по Фигурному переулку.

В Дептрансе попросили автомобилистов заблаговременно выбирать маршруты, учитывая данные перекрытия.

Ранее сообщалось, что движение транспорта начнут ограничивать с 18 октября на участках улиц Новопетровская и Приорова. По информации Дептранса, перекрытия потребуются в связи с проведением реконструкции на инженерных сетях.



Отмечалось, что ограничения затронут улицу Приорова в районе дома 34/25, улицу Новопетровская в районе дома 18, дома 14, а также от дома 10а до дома 14.



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