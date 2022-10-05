Движение на улице Жебрунова частично ограничат с 10 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 10 октября движение транспорта по улице Жебрунова будет частично ограничено в связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что одна полоса будет недоступна для проезда с 10 октября 2022 года по 3 апреля 2023 года, а также с 28 июня по 1 августа 2023 года.

Ранее сообщалось, что на трассе М1 "Беларусь" рядом с МКАД временно ограничили движение. Отмечается, что это произошло из-за работ по замене дорожного покрытия. До середины ноября также планируют отремонтировать съезды на пересечении М1 с Подушкинским шоссе, тротуары, ограждения и остановки на Красногорском шоссе.

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