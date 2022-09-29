Центр Москвы будет перекрыт 30 сентября

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

17:55

Движение на участке трассы М1 рядом с МКАД временно ограничили

городперекрытиядорогитранспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На трассе М1 "Беларусь" рядом с МКАД временно ограничили движение. Об этом "Автодор" сообщает в своем телеграм-канале.

Отмечается, что ограничения ввели из-за работ по замене дорожного покрытия.

"Для замены дорожного покрытия на развязках Северного обхода Одинцова с Красногорским и Подушкинским шоссе в местах проведения ремонта движение пустят по одной полосе вместо двух, а скорость снизят с 90 до 50 километров в час", – говорится в публикации.

До середины ноября также планируют отремонтировать съезды на пересечении М1 с Подушкинским шоссе, тротуары, ограждения и остановки на Красногорском шоссе.

Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по обновлению асфальта на Кремлевском кольце.

Кремлевское кольцо заммэра назвал визитной карточкой столицы и популярным маршрутом. Он подчеркнул, что работы провели в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Асфальт заменили на 14 участках, общая площадь которых более 160 тысяч квадратных метров.

По словам Бирюкова, замена асфальта необходима из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Читайте также

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать