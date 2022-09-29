Движение на участке трассы М1 рядом с МКАД временно ограничили

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На трассе М1 "Беларусь" рядом с МКАД временно ограничили движение. Об этом "Автодор" сообщает в своем телеграм-канале.

Отмечается, что ограничения ввели из-за работ по замене дорожного покрытия.

"Для замены дорожного покрытия на развязках Северного обхода Одинцова с Красногорским и Подушкинским шоссе в местах проведения ремонта движение пустят по одной полосе вместо двух, а скорость снизят с 90 до 50 километров в час", – говорится в публикации.

До середины ноября также планируют отремонтировать съезды на пересечении М1 с Подушкинским шоссе, тротуары, ограждения и остановки на Красногорском шоссе.

Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по обновлению асфальта на Кремлевском кольце.

Кремлевское кольцо заммэра назвал визитной карточкой столицы и популярным маршрутом. Он подчеркнул, что работы провели в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Асфальт заменили на 14 участках, общая площадь которых более 160 тысяч квадратных метров.

По словам Бирюкова, замена асфальта необходима из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

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