Движение на участке трассы М1 рядом с МКАД временно ограничили

17:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На трассе М1 "Беларусь" рядом с МКАД временно ограничили движение. Об этом "Автодор" сообщает в своем телеграм-канале.
Отмечается, что ограничения ввели из-за работ по замене дорожного покрытия.
"Для замены дорожного покрытия на развязках Северного обхода Одинцова с Красногорским и Подушкинским шоссе в местах проведения ремонта движение пустят по одной полосе вместо двух, а скорость снизят с 90 до 50 километров в час", – говорится в публикации.
До середины ноября также планируют отремонтировать съезды на пересечении М1 с Подушкинским шоссе, тротуары, ограждения и остановки на Красногорском шоссе.
Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по обновлению асфальта на Кремлевском кольце.
Кремлевское кольцо заммэра назвал визитной карточкой столицы и популярным маршрутом. Он подчеркнул, что работы провели в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Асфальт заменили на 14 участках, общая площадь которых более 160 тысяч квадратных метров.
По словам Бирюкова, замена асфальта необходима из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.
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