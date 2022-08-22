Городские службы отремонтировали Кремлевское кольцо

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по обновлению асфальта на Кремлевском кольце, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Кремлевское кольцо заммэра назвал визитной карточкой столицы и популярным маршрутом. Он подчеркнул, что работы провели в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Асфальт заменили на 14 участках, общая площадь которых более 160 тысяч квадратных метров.

По словам Бирюкова, замена асфальта необходима из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Ремонтные работы проводились ночью, движение перекрывалось частично, чтобы минимизировать неудобства для водителей.

Когда укладку асфальтобетонного покрытия завершили, на дороги нанесли осевые линии дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений. Спустя 10 дней специалисты нанесли линии рядности, пешеходные переходы, стоп-линии, стрелы, дублирующие дорожные знаки и разметку остановок общественного транспорта.

Бирюков рассказал, что сейчас продолжаются работы по обновлению асфальта на других кольцевых магистралях – Третьем транспортном кольце и МКАД.

Ранее стало известно, что движение для транспорта на нескольких столичных улицах будет круглосуточно закрыто до конца августа из-за работ по замене асфальта. Ограничения затронули Большой Власьевский, Малый Власьевский и Глазовский переулки, переулок Сивцев Вражек и ряд других улиц.