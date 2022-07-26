Движение перекроют в проезде Энтузиастов до 30 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение в проезде Энтузиастов перекроют с 2 августа по 30 ноября из-за строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Отмечается, что в указанный период для проезда не будут доступны участки проезда Энтузиастов от дома 19А до дома 19, строения 53, а также от дома 19А до Дангауэровского путепровода. А с 1 октября будет перекрыт участок от Дангауэровского путепровода до дома 28 по шоссе Энтузиастов.

Ранее сообщалось, что 2 августа перекроют движение на улице Ильинке и в проезде к улице Варварке в районе дома 5 по Красной площади. Это связано с проведением мероприятий по случаю праздника "Ильин день на улице Ильинке".

До этого стало известно, что движение для транспорта на нескольких столичных улицах будет круглосуточно закрыто до конца августа из-за работ по замене асфальта. Ограничения затронут Большой Власьевский, Малый Власьевский и Глазовский переулки, переулок Сивцев Вражек и ряд других улиц.

