Движение в районе станции метро "Нагорная" ограничат с 21 июля по 21 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В районе станции метро "Нагорная" планируется ограничить движение с 21 июля по 21 сентября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Дептранса Москвы.

Отмечается, что речь идет о пересечении проектируемого проезда № 3735 и Электролитного проезда, там будут проводиться работы по строительству инженерных сетей.

Ведомство уточнило особенности ограничения:

с 21 июля до 20 августа круглосуточно машины поедут с сохранением движения транспорта по одной–двум полосам в каждом направлении;

с 21 августа в период с 01:30 до 05:30 автомобилисты будут осуществлять движение по одной полосе частично с запретом парковки;

с 22 августа до 11 сентября – по одной–двум полосам в каждом направлении за счет переразметки проезжей части, обустройством временных уширений и запретом парковки;

с 12 сентября до 21 сентября – по одной–двум полосам в каждом направлении за счет запрета парковки.

Ранее в ведомстве сообщили , что с 9 июля 2022 года до 25 декабря 2023 года из-за проведения строительных работ будет полностью перекрыт участок Жукова проезда.

Уточняется, что полное перекрытие движения затронет участок от дома 19 по Жукову проезду до дома 20, строения 4 по улице Летниковская.