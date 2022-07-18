Улицы Москвы перекроют 23 июля из-за велогонки La Strada

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Движение на некоторых улицах Москвы перекроют 23 июля из-за велогонки La Strada, сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Ведомство уточнило, что ограничение на Крылатской улице (от улицы Нижние Мневники до дома 5 по Крылатской улице) будет действовать на 1 полосу в каждом направлении с 00:01 22 июля до 01:30 23 июля. Однако 23 июля с 01:30 до 21:00 этот участок уже будет перекрыт полностью.

Полное перекрытие будет действовать 23 июля с 07:00 до 10:30 на Пресненской набережной от дома 10, блока В по Пресненской набережной до Краснопресненской набережной.

В этот же день с 07:00 до 12:30 перекроют:

улицу Нижние Мневники (Северо-Западная хорда) – в сторону Рублевского шоссе (от Карамышевского моста до Крылатской улицы);

Карамышевский мост;

улицу Народного Ополчения – в сторону улицы Мневники (от Карамышевского моста до улицы Мневники);

улицу Мневники – в сторону центра (от улицы Народного Ополчения до Звенигородского шоссе);

Звенигородское шоссе – в сторону центра (от улицы Мневники до улицы 1905 года);

улицу 1905 года (от Звенигородского шоссе до Краснопресненской набережной);

Краснопресненскую набережную (от Пресненской набережной до Новоарбатского моста);

Смоленскую набережную (от Новоарбатского моста до Бородинского моста);

Ростовскую набережную (от Бородинского моста до Саввинской набережной);

Саввинскую набережную (от Ростовской набережной до Новодевичьей набережной);

Новодевичью набережную (от Саввинской набережной до Лужнецкой набережной);

Лужнецкую набережную (от Новодевичьей набережной до улицы Лужники);

улицу Лужники;

Лужнецкую набережную (от Фрунзенской набережной до улицы Лужники).

Фрунзенская набережная (от Лужнецкой набережной до Пречистенской набережной);

Пречистенская набережная (от Фрунзенской набережной до Кремлевской набережной);

Кремлевская набережная (от Пречистенской набережной до Москворецкой набережной);

Москворецкая набережная (от Кремлевской набережной до Малого Устьинского моста);

Малый Устьинский мост.

Котельническую набережную (от Малого Устьинского моста до Гончарной набережной);

Гончарную набережную (от Котельнической набережной до Краснохолмской набережной);

Краснохолмскую набережную (от Гончарной набережной до Саринского проезда).

Соймоновский проезд (от Пречистенской набережной до улицы Остоженки);

улица Остоженка (от Соймоновского проезда до Новокрымского проезда);

Новокрымский проезд;

съезды с улицы Остоженки на Садовое кольцо.

С 08:00 до 12:30 будут перекрыты:С 08:00 до 12:00 перекроют:с 09:00 до 12:00 будут перекрыты:Кроме того, Дептранс добавил, что парковка будет временно недоступна на участках перекрытия с 00:01 23 июля и до окончания мероприятия.

Ранее в ведомстве сообщили, что с 9 июля 2022 года до 25 декабря 2023 года из-за проведения строительных работ будет полностью перекрыт участок Жукова проезда.