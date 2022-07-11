Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Улицу Малую Лубянку перекроют с 15 июля до 31 октября, сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Там будут проводиться строительные работы. Уточняется, что речь идет об участке улицы Малой Лубянки от дома 14 до Сретенского переулка.

Ранее в департаменте сообщили, что с 9 июля 2022 года до 25 декабря 2023 года из-за проведения строительных работ будет полностью перекрыт участок Жукова проезда.