Движение перекроют в центре Москвы 2 августа из-за праздника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

2 августа в центре Москвы, в районе Китай-города, движение перекроют на ряде улиц из-за праздника "Ильин день на улице Ильинке". Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

Так, с 06:00 до 13:00 для движения транспорта будет закрыт участок улицы Ильинки от Новой до Красной площади, а также проезд к улице Варварке в районе дома 5 по Красной площади. До 16:00 будет перекрыта площадь Васильевский Спуск.

Кроме того, в этот день с полуночи и до окончания праздничных мероприятий на Ильинке нельзя будет парковаться.

Ранее сообщалось, что движение для транспорта на нескольких столичных улицах будет круглосуточно закрыто до конца августа. Это связано с работами по замене асфальта.

Ограничения затронут Большой Власьевский и Глазовский переулки (период – с 29 июля по 4 августа), переулок Сивцев Вражек и Малый Власьевский переулок (с 19 по 25 августа) и ряд других улиц.

