Движение в районе съезда с Волоколамского шоссе на улицу Свободы ограничат в августе

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Движение автомобилей в районе съезда с Волоколамского шоссе на улицу Свободы ограничат с 5 августа в связи с проведением строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Так, с 5 по 20 августа в ночные часы, с 1:30 до 5:30, съезд с Волоколамского шоссе по направлению в центр на улицу Свободы и разворот на улице Свободы перед Волоколамским шоссе будут полностью перекрыты.

Ранее стало известно, что движение для транспорта на нескольких столичных улицах будет круглосуточно закрыто до конца августа из-за работ по замене асфальта. Ограничения затронут Большой Власьевский, Малый Власьевский и Глазовский переулки, переулок Сивцев Вражек и ряд других улиц.