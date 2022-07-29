На улице Алексея Свиридова временно организовали одностороннее движение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На улице Алексея Свиридова организовано одностороннее движение в сторону Кутузовского проспекта, сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Там ведутся строительные работы. Речь идет об участке улицы от дома № 9, строения 3, до дома № 1.

"Парковка на время работ на участке запрещена. Будьте внимательней, следите за знаками", – говорится в публикации департамента.

Ранее стало известно, что движение для транспорта на нескольких столичных улицах будет круглосуточно закрыто до конца августа из-за работ по замене асфальта. Ограничения затронут Большой Власьевский, Малый Власьевский и Глазовский переулки, переулок Сивцев Вражек и ряд других улиц.