График движения электричек ЦППК изменится 3–6 ноября из-за Дня народного единства

Фото: пресс-служба ЦППК

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) предупредила об изменениях в расписании электропоездов в связи с Днем народного единства 3–6 ноября.

"3 ноября поезда будут ходить по расписанию пятницы, 4 и 5 – по расписанию субботы, 6 – по расписанию воскресенья", – рассказали в пресс-службе перевозчика.

Кроме того, в праздничные дни ЦППК запустит несколько дополнительных поездов. На 4 ноября запланированы новые рейсы из Москвы в Тулу и обратно, а на 7 ноября – из Рязани в Москву.

Дополнительные вагоны получат поезда № 6382, 6384, 6383, 6385 сообщением Черусти – Вековка. Данная мера будет действовать с 3 по 4 и 6 ноября.

Ранее в пресс-службе ЦППК сообщили, что поезда компании-перевозчика с 30 октября начнут курсировать по зимнему расписанию. Маршруты изменятся на Павелецком, Казанском, Киевском, Савеловском и Горьковском направлениях.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!