Оплата картой у кассиров-контролеров стала доступна на всех направлениях ЦППК

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оплата картой за проезд у кассиров-контролеров стала доступна на всех направлениях ЦППК. Пассажиры могут приобрести билет по безналичному расчету прямо в поезде.

Для удобства пассажиров сервис по безналичной оплате работает стабильно на всем маршруте следования.

Отмечается, что сбор за покупку билета в поезде (100 рублей) взимается, если у пассажира была возможность купить билет до начала поездки.

Контролер на станет требовать дополнительный сбор в следующих случаях:

на станции отправления нет билетной кассы или терминала предварительной печати проездных документов (ТППД);

у пассажира есть талон ТППД;

в момент начала поездки касса была закрыта на станции отправления, и на ней нет ТППД.

Ранее ЦППК запустила сервис NFC по активации билетов на валидаторах. Он стал доступен на 271 станции, 120 из которых оборудованы валидаторами.

До этого также пользователям мобильного приложения ЦППК стал доступен виртуальный консультант, который отвечает на вопросы и регистрирует обращения. Отмечалось, что пассажиры могут получить актуальную информацию о приложении ЦППК, покупке, оформлении и активации билетов, действии льгот, условиях абонементов, особенностях возвратов.



Оплата банковской картой за проезд на всех станциях столичного метро заработает в ноябре

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