Виртуальный консультант появился в мобильном приложении ЦППК

Фото: телеграм-канал "ЦППК"

Пользователям мобильного приложения Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) стал доступен виртуальный консультант, который отвечает на вопросы и регистрирует обращения. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

"Пользователи могут получить актуальную информацию о мобильном приложении ЦППК, покупке, оформлении и активации билетов, действии льгот, условиях абонементов, особенностях возвратов. Также система предоставляет информацию о расписании, стоимости разовых билетов, абонементов", – говорится в сообщении.

Кроме того, виртуальный консультант регистрирует обращения пассажиров о работе валидаторов, турникетов и подвижного состава, которые будут рассмотрены специалистами. Чтобы воспользоваться функцией в приложении "Расписание и билеты ЦППК", необходимо зайти в раздел "Информация", а затем нажать кнопки "Контакты" и "Чат-бот". Также в поездах Киевского направления Московской железной дороги имеются QR-коды с прямыми ссылками к виртуальному консультанту.

"Сейчас система работает в тестовом режиме. Для улучшения ее работы пассажиры могут задавать виртуальному помощнику разные вопросы. Благодаря этому он будет повышать компетентность и постоянно совершенствоваться", – указано в материале.

Ранее Российские железные дороги запустили виртуального помощника для пассажиров. В течение нескольких месяцев его готовили к общению с гражданами, обучая на диалогах с клиентами. С начала 2022 года виртуальный помощник самостоятельно обработал свыше 400 тысяч текстовых запросов, что составляет почти половину от общего количества обращений.