Пассажиры ЦППК смогут выбрать дизайн кресел для электропоездов

Фото: пресс-служба ЦППК

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) проведет совместно с АО "Трансмашхолдинг" тестирование кресел поездов на Казанском вокзале. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Гости мероприятия смогут осмотреть новые сидения и сравнить их со старыми, а также проголосовать за понравившийся вариант. Демонстрационный стенд разместят в зале ожидания № 3 до 16 сентября.

Он будет разделен на две части. Слева представят актуальную модель кресел, справа – обновленную. Новые кресла отличаются наличием углубления в спинке, за счет чего пассажир сидит в кресле глубже обычного.

Голосование за лучший из вариантов пройдет в формате анкетирования. Результаты опроса учтут при установке сидений в пригородных поездах.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в Москве и Московской области возобновляется льготный проезд для учащихся на поездах Центральной пригородной пассажирской компании.