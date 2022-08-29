Льготный проезд для учащихся на поездах ЦППК возобновится 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Льготный проезд для учащихся на поездах ЦППК вновь будет доступен с 1 сентября, сообщает пресс-служба перевозчика.

Там уточнили, что эта категория пассажиров на территории Москвы и Владимирской области может пользоваться льготой при проезде как в обычных поездах, так и в экспрессах, в том числе и с предоставлением мест.

Также учащиеся могут использовать льготу без предоставления мест на поездах 6000-й нумерации и экспрессах:

в Смоленской области;

Рязанской области;

Брянской области.

"В Московской, Калужской, Курской, Тульской, Орловской областях – в электропоездах 6000-й нумерации", – говорится в заявлении ЦППК.

Ранее сообщалось, что пассажиры пригородных электричек Казанского направления МЖД смогут ездить в пиковые часы на экспрессах по обычным билетам до 5 сентября. Отмечалось, что воспользоваться акцией можно во временные интервалы с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.

