Расписание пригородных поездов четырех направлений МЖД изменится в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В сентябре изменится расписание ряда пригородных электричек Рижского, Курского, Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги (МЖД) в связи с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.
"Так, на Курском направлении с 1 по 30 сентября на участке Красный Строитель – Подольск в ночные часы пройдут работы по модернизации объектов энергообеспечения. Это отразится на расписании электричек Курского, Рижского направлений и МЦД-2. На Савеловском направлении с 1 по 30 сентября с 01:20 до 05:20 продолжатся работы по развитию пассажирской инфраструктуры на станции Тимирязевская", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время на Тимирязевской ведется отделка платформ, навесов и подземной части остановочного пункта, монтаж лифтов, эскалаторов и ветрозащитных модулей. Кроме того, модернизацию объектов энергообеспечения проведут на участке Савеловского направления Вербилки – Каналстрой. Работы будут осуществляться по будням с 10:30 до 14:30.
Также с 5 по 7 сентября с 23:50 до 06:50 на станции Белорусского направления Можайск будут осуществляться работы по замене стрелочного перевода.
В пресс-службе пояснили, что из-за проведения этих работ некоторые поезда будут курсировать по укороченному маршруту, у ряда электричек изменится время прибытия, отправления и интервалы следования.
В МЖД призвали пассажиров отнестись к этим изменениям с пониманием и внимательно ознакомиться с актуальным расписанием поездов на официальном сайте РЖД, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" или на вокзалах и остановочных пунктах.
Ранее сообщалось, что пассажиры Казанского направления МЖД смогут проехать на экспрессах по обычным билетам. Акция продлится до 5 сентября. Воспользоваться ей можно во временные интервалы с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. Акция будет действовать в экспрессах 7000-й нумерации.
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