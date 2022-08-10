Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Расписание поездов на Ленинградском направлении ОЖД изменится с 13 августа по 3 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
Движение некоторых поездов отменят, у части изменится график. Так, некоторые поезда проследуют от и до станций Химки, Сходня и Малино, сообщили в ведомстве.
В Дептрансе уточнили, что интервалы движения поездов увеличатся, в том числе в пиковые часы.
Изменения связаны с проведением работ по модернизации инфраструктуры на станции Крюково в рамках строительства МЦД-3.
В Дептрансе добавили, что с графиком движения поездов пассажиры могут ознакомиться на сайте перевозчика.
Ранее стало известно, что регулярное движение поездов по МЦД-3 и МЦД-4 откроется до конца 2023 года. По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, железнодорожные магистрали являются важной составляющей транспортной системы столицы, помимо автодорог и линий метро.
Кроме того, в период с 7 по 23 августа пассажиры смогут проехать на экспрессах Казанского направления в пиковые часы по обычным билетам. Решение связано с проведением масштабных работ по подготовке инфраструктуры к запуску МЦД-3, отметили в Дептрансе Москвы.
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