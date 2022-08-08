Проехать на экспрессах Казанского направления в пиковые часы получится по обычным билетам

Фото: пресс-служба ЦППК
Пассажиры ЦППК смогут проехать в пиковые часы на экспрессах Казанского направления по обычным билетам. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса Москвы.
Решение связано с проведением масштабных работ по подготовке инфраструктуры к запуску МЦД-3 в период с 7 по 23 августа. В связи с этим изменилось расписание поездов Казанского направления, часть из них отменили, некоторые следуют до станции Перово. Интервалы движения поездов увеличены.
Горожане смогут проехать в экспрессах 7000-й нумерации без предоставления места, отметили в ведомстве. Совершить проезд по обычным билетам можно будет в периоды с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. Для этого нужно зайти в поезд на станциях Казанский вокзал, Выхино, Люберцы-1, Отдых, Раменское и Авиамоторная.
В Дептрансе напомнили, что добраться до центра города можно, воспользовавшись не только станцией Выхино, но и Косино Казанского направления. От станции Перово можно совершить пересадку на наземный транспорт.
Проехать по привычным маршрутам пассажиры смогут с 05:00 вторника, 23 августа, добавили в ведомстве.
Ранее москвичам сообщили, что на Ленинградском направлении ОЖД изменится расписание поездов с 1 по 13 августа. Уточняется, что такие меры приняты в связи с проведением работ по модернизации инфраструктуры на станции Крюково в рамках строительства МЦД-3.
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