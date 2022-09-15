Пассажиры московских вокзалов летом забывали раковину и настенную карту Средней Азии

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Бензобак, раковину и настенную карту Средней Азии забыли на московских железнодорожных вокзалах с июня по август, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
"Чаще всего пассажиры оставляли сумки, наушники, очки, зонты, зарядные устройства и телефоны, а также головные уборы – кепки, панамы и платки. Среди необычных находок, обнаруженных на вокзалах этим летом, – раковина, бензобак и автомобильные номера, детская коляска, а также настенная карта Средней Азии", – говорится в сообщении.
Всего посетителями и пассажирами вокзалов было оставлено 18,5 тысячи личных вещей, при этом лидером стал Казанский вокзал, где в летнее время было забыто 7,5 тысячи вещей.
Как отметили в пресс-службе перевозчика, оставленные на вокзалах вещи хранятся в течение полугода на складе забытых и невостребованных вещей. Уточняется, что потерянные документы, содержащие персональные данные, деньги и банковские карты сразу передаются сотрудникам полиции.
Ранее сообщалось, что более 40 плюшевых утят забыли в столичном метро на одной из станций салатовой ветки. Чтобы вернуть игрушки, владельцу нужно будет указать день, когда он оставил утят в метро, станцию и подробно их описать.
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