Еще две электрички класса "Стандарт плюс" запустили на Казанском направлении МЖД

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Еще несколько электричек класса "Стандарт плюс" появилось на Казанском направлении МЖД, сообщает пресс-служба ЦППК.

"В рамках подготовки к запуску МЦД-3 компания продолжает обновлять подвижной состав на одном из самых востребованных направлений – Казанском. В октябре на рейсах между Москвой и станцией Голутвин начали работать еще два электропоезда серии ЭП2Д", – говорится в сообщении.

В ЦППК уточнили, что в таких поездах имеются мягкие сидения с USB-разъемами для зарядки гаджетов, системы климат-контроля с опцией обеззараживания воздуха, Wi-Fi, поручни для стоящих пассажиров и велокрепления.

Кроме того, данные электрички хорошо подходят и для пассажиров с ОВЗ. Так, например, в головных вагонах, оборудованы откидные пандусы, крепления для инвалидных кресел и просторные туалеты.

Центральная пригородная пассажирская компания занялась модернизацией вагонов на Казанском направлении в июле и уже успела обновить 10 поездов на Казанском направлении МЖД.

Ранее ЦППК запустила сервис NFC по активации билетов на валидаторах. Он стал доступен на 271 станции, 120 из которых оборудованы валидаторами.

До этого также пользователям мобильного приложения ЦППК стал доступен виртуальный консультант, который отвечает на вопросы и регистрирует обращения. Отмечалось, что пассажиры могут получить актуальную информацию о приложении ЦППК, покупке, оформлении и активации билетов, действии льгот, условиях абонементов, особенностях возвратов.



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