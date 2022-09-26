ЦППК запустила сервис NFC по активации билетов на валидаторах

16:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сервисом NFC теперь можно воспользоваться на всех валидаторах, которые установлены на железнодорожных станциях в Московской области. Пассажиры смогут бесконтактно активировать билеты, купленные в приложении ЦППК.
Начальник управления ИТ ЦППК Игорь Евдокимов отметил, что сервис стал доступен на 271 станции, 120 из которых оборудованы валидаторами.
"Благодаря внедрению возможности бесконтактно активировать на валидаторах билеты, купленные в мобильном приложении ЦППК, количество станций, где можно проходить к электропоездам по функции NFC, увеличилось почти вдвое", – сказал он.
Билеты активируются быстро и просто. Пассажирам только нужно зайти в приложение с телефона, открыть билет и поднести смартфон к валидатору или турникету.
Ранее пользователям мобильного приложения ЦППК стал доступен виртуальный консультант, который отвечает на вопросы и регистрирует обращения.
Отмечалось, что пассажиры могут получить актуальную информацию о приложении ЦППК, покупке, оформлении и активации билетов, действии льгот, условиях абонементов, особенностях возвратов. Также система предоставляет информацию о расписании, стоимости разовых билетов, абонементов.
Кроме того, виртуальный консультант регистрирует обращения пассажиров о работе валидаторов, турникетов и подвижного состава, которые рассматриваются специалистами.
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