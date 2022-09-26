ЦППК запустила сервис NFC по активации билетов на валидаторах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сервисом NFC теперь можно воспользоваться на всех валидаторах, которые установлены на железнодорожных станциях в Московской области. Пассажиры смогут бесконтактно активировать билеты, купленные в приложении ЦППК.

Начальник управления ИТ ЦППК Игорь Евдокимов отметил, что сервис стал доступен на 271 станции, 120 из которых оборудованы валидаторами.

"Благодаря внедрению возможности бесконтактно активировать на валидаторах билеты, купленные в мобильном приложении ЦППК, количество станций, где можно проходить к электропоездам по функции NFC, увеличилось почти вдвое", – сказал он.

Билеты активируются быстро и просто. Пассажирам только нужно зайти в приложение с телефона, открыть билет и поднести смартфон к валидатору или турникету.

Ранее пользователям мобильного приложения ЦППК стал доступен виртуальный консультант, который отвечает на вопросы и регистрирует обращения.

Отмечалось, что пассажиры могут получить актуальную информацию о приложении ЦППК, покупке, оформлении и активации билетов, действии льгот, условиях абонементов, особенностях возвратов. Также система предоставляет информацию о расписании, стоимости разовых билетов, абонементов.

Кроме того, виртуальный консультант регистрирует обращения пассажиров о работе валидаторов, турникетов и подвижного состава, которые рассматриваются специалистами.