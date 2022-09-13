Оплата банковской картой за проезд на всех станциях столичного метро заработает в ноябре

В ноябре за проезд в подземке можно будет платить банковской картой на каждой станции. Обновят все турникеты, а их больше 3,5 тысячи.

В чем преимущество нового оборудования? И есть ли такие турникеты где-то уже сейчас? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.